Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı - Son Dakika
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Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı

16.07.2022 11:36
Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına hızlı başlayan Bursaspor'da tempo her geçen gün artıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hızlı başlayan Bursaspor'da tempo her geçen gün artıyor. Yeşil-beyazlı takım sabah antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman denge ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde 5'e 2 pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın laktat testlerinden geçecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursasporlu oyuncular denge ve koordinasyon çalıştı - Son Dakika

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