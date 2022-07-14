Büyükçekmece Basketbol, Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Büyükçekmece Basketbol, Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı

14.07.2022 19:08
Büyükçekmece Basketbol, Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ABD'li Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ABD'li Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Demetre Rivers ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kariyerinde Mercer Bears, Maine Celtics, Parnu Sadam, Sopron KC, Kaposvari KK, ERA Basketball, Nymburk, PAOK formaları giyen 26 yaşındaki basketbolcunun, şutör gard pozisyonunda oynadığı kaydedildi.

Rivers'ın, PAOK formasıyla 2021-2022 sezonunu 7,8 sayı ve 4,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Büyükçekmece Basketbol, Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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