Çalımbay: 'Üzücü bir maçtı'

- Rıza Çalımbay: "Bizim için üzücü bir maç oldu"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Taraftarlar Uğur Çiftçi'ye sahip çıkacaktır"

"Tribünlerden gelen tepkiler oyuncuları etkiledi"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından, "Ben buraya gelirken hazırlık da yapmadım. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sivas'ın bize ihtiyacı varsa her zaman buradayız. Maç üzücü oldu. Tribünlerden gelen tepkiler oyuncuları da etkiledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettik. Bir sürü de pozisyonumuz vardı. Rakip sürekli defans yapma peşindeydi. Son paslarda faydalanamadık. Ben oyundan çok memnunum" dedi.

"Futbolun içinde her şey var"

Bir gazetecinin, "Taraftarın maç sonu tepkisine neler söylersiniz?" sorusuna Çalımbay, "Futbolun içinde her şey var. Biz burada Avrupa'ya gittiğimizde de oyuncu arkadaşlarımız protesto edildi. Hiç kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Uğur da elinden gelen gayreti gösteriyor. Taraftarın da haklı olduğu durum var. Bu bir talihsizlik. Burada mutlaka taraftar Uğur Çifçi'ye sahip çıkacaktır" yanıtını verdi.

"Hakeme çok kızdım"

Maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Çalımbay, "Hakem arkadaşa çok kızdım. O penaltıyı 3 büyüklere vermesin de göreyim. 3 büyüklere o penaltılar verir ama bize vermedi. O penaltılardan bir tanesi kesin penaltıydı. Ben oyuncularımdan gurur duyuyorum. Ben buraya gelirken hazırlık da yapmadım. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sivas'ın bize ihtiyacı varsa her zaman buradayız. Maç üzücü oldu. Tribünlerden gelen tepkiler oyuncuları da etkiledi" ifadelerini kullandı.

"Biz herkesten daha çok üzülüyoruz"

Bir basın mensubunun, "Sivasspor'un ligde kalacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Çalımbay şu yanıtı verdi:

"Ben kimseden destek beklemiyorum. Beni çağırdılar ben geldim memleketim olduğu için. Bizim derdimiz para değil. Bizim elimizde bir şey yok. Biz kadroyu kurmadık. Plan program yapamadık. Kısa zamanda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Biz geldik, bize kadroyu verdiler o kadroyla yolumuza devam ettik. Elimizde istediğimiz gibi bir kadro yok. Biz geldiğimizde de takım zaten düşme potasındaydı. Biz herkesten daha çok üzülüyoruz. Ben olsaydım burada başka şeyler yapardım. Zamanımız olsaydı mükemmel bir iş çıkarabilirdik. O pozisyon kesinlikle penaltıydı ben inanıyorum ona. Bir sürü de faul vardı. Ben hakemin kişiliğine bir şey demiyorum hakemliğine diyorum."