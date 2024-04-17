Çanakçı Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Spor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasının şampiyonu Çanakçı Ortaokulu oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Büyük heyecana sahne olan final müsabakasında Çanakçı Ortaokulu ile Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 25-8, 25-19 ve 25-21'lik set skorları ile 3-0 galip ayrılan Çanakçı Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyon olurken, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülük maçında Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'nun karşı karşıya geldiği maçta Atatürk Ortaokulu 25-16, 25-20 ve 25-21'lik set skorları ile rakibini 3-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu. Turnuvada derece giren tüm okulların öğrencilerini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak öğrencilere kupalarını bizzat takdim ederek öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - MANİSA