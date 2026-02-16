Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi FIFA\'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Galatasaray altyapısında forma giyen ve sarı-kırmızılıların profesyonel sözleşme teklifini reddeden genç santrfor Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"HUKUKİ BOYUTA TAŞINABİLİR"

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre; Galatasaray, U19 Ligi'nde gol krallığı yaşayan genç oyuncusu Çağrı Balta'nın transfer sürecini hukuki boyuta taşıyacak. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde harekete geçerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu nezdine taşıdığı ve U19 Milli Takımı maçının ardından Fenerbahçe Stadı'nda yaşandığı iddia edilen temaslar nedeniyle federasyona şikayette bulunduğu öne sürüldü.

FIFA'YA BAŞVURU YAPILACAK

Galatasaray'ın milli maç sonrasında Hakan Balta'nın statta sarı-lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığına dair bilgileri TFF'ye sunduğu, Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda ısrarcı olması halinde sürecin uluslararası boyuta taşınacağı dile getirildi. Böylece olası bir transferin yaşanması durumunda sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek ''oyuncu ayartma'' gerekçesiyle başvuru yapacağı aktarıldı.