Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi FIFA\'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

16.02.2026 20:59
Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşması sonrası sarı-kırmızılıların konuyu TFF'ye taşıdığı, sürecin FIFA'ya kadar uzanabileceği iddia edildi.

Galatasaray altyapısında forma giyen ve sarı-kırmızılıların profesyonel sözleşme teklifini reddeden genç santrfor Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmesinin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"HUKUKİ BOYUTA TAŞINABİLİR"

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre; Galatasaray, U19 Ligi'nde gol krallığı yaşayan genç oyuncusu Çağrı Balta'nın transfer sürecini hukuki boyuta taşıyacak. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde harekete geçerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu nezdine taşıdığı ve U19 Milli Takımı maçının ardından Fenerbahçe Stadı'nda yaşandığı iddia edilen temaslar nedeniyle federasyona şikayette bulunduğu öne sürüldü.

FIFA'YA BAŞVURU YAPILACAK

Galatasaray'ın milli maç sonrasında Hakan Balta'nın statta sarı-lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığına dair bilgileri TFF'ye sunduğu, Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olma konusunda ısrarcı olması halinde sürecin uluslararası boyuta taşınacağı dile getirildi. Böylece olası bir transferin yaşanması durumunda sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek ''oyuncu ayartma'' gerekçesiyle başvuru yapacağı aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Yaklaşma fenere toz olursun geçme pişman olursun 55 38 Yanıtla
    xkszncnvmk xkszncnvmk:
    fener 12 senedir toz duman oluyor. ???? 5 4
  • 250934 250934:
    Trabzon’un en iyi futbolcularını ayarta ayarta alıp, Trabzon’un yıllarca dengesini bozarken iyiydi dimi 50 15 Yanıtla
  • 197119. 197119.:
    elleme size çok iyi oluyor. Kerem olayında tavrınızı koymazsanız böyle olur. Sizde acımaya çaktınız kereme izin vermeyecektiniz. Üf tüh demeyin hakettiniz. 41 10 Yanıtla
  • yılmaz gokkus yılmaz gokkus:
    Boş işler 23 6 Yanıtla
  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    titremeye başladınız 11 7 Yanıtla
