Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları Son Buldu - Son Dakika
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Spor

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları Son Buldu

Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları Son Buldu

Çayırova Belediyesi'nin ilçedeki çocukların yaz aylarını dolu geçirmesi için düzenlediği spor okullarında eğitim sona erdi. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunabilmek adına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda projeler üreten Çayırova Belediyesi, ilçedeki miniklerin yaz aylarını verimli geçirmesi adına yaz spor okulları düzenlemişti.

20.08.2024 13:52  Güncelleme: 13:53
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Çayırova Belediyesi'nin ilçedeki çocukların yaz aylarını dolu geçirmesi için düzenlediği spor okullarında eğitim sona erdi.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunabilmek adına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda projeler üreten Çayırova Belediyesi, ilçedeki miniklerin yaz aylarını verimli geçirmesi adına yaz spor okulları düzenlemişti. Yaklaşık 1,5 ay boyunca istedikleri ve sevdikleri branşlarda eğitim alan çocukların, yaz spor okulları macerası sona erdi. 1 Temmuz'da başlayan yaz spor okulları eğitimi, 16 Ağustos'ta sona ererken, Çayırovalı çocuklar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yaz aylarını spor dolu geçirdi. Basketbol, jimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarında uzman kadrolar tarafından spor eğitimi alan Çayırovalı çocuklar, yaz ayları fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, spor sevgisiyle birlikte geçirmiş oldu. Çayırovalı çocuklar, yaz spor eğitimleri için Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, ilçedeki miniklerin velileri ise çocuklarının bu imkan sayesinde yaz aylarını sporla iç içe geçirmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları Son Buldu - Son Dakika

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