Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

05.05.2022 17:49
Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı. - RİZE

Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş'ta derbi mesaisi Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement