ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı

30.03.2022 14:30
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin teknik heyeti ve oyuncuları, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin teknik heyeti ve oyuncuları, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Mersin'de 26 Mart'ta oynanan finalde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kazandığı kupayı karşılaşmaların devre arasında halk oyunları gösterisi sunan Mezitli Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu'na götürdü.

Kulübün genel koordinatörü Ender Ünlü, altyapı menajeri Yasemin Metin, takım kaptanı Esra Ural Topuz ve oyuncu Sinem Ataş'ın yer aldığı ziyarette, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ünlü, ziyaretteki konuşmasında, okulun Mersin Halk Oyunları Yarışması'nda da birinci olduğunu anımsatarak, öğrencilere, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür etti.

Takım kaptanı Esra da öğrencilerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Çocuklarımız maçımıza gelerek bize onur, destek ve güç verdiler. Biz de okulumuzu şampiyonluk kupasıyla ziyaret etmek istedik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupa sevincini öğrencilerle paylaştı - Son Dakika


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