Celje, Başakşehir'i 3-0 Geçti

Spor

Stat: Celje

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

Goller: Dk. 5 Svetlin, Dk. 30 Brnic, Dk. 35 Ba (Kendi kalesine) (Celje)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ba (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Kucys (Celje)

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya ekibi Celje ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı.

5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0

Celje, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.