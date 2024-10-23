Celje'den Başakşehir Maçına Hazırlık Mesajı - Son Dakika
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Celje'den Başakşehir Maçına Hazırlık Mesajı

Celje Teknik Direktörü Riera, Başakşehir'i yenmek için motive olduklarını ifade etti.

23.10.2024 16:16
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UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörü Albert Riera, "Yarın sahaya çıkıp kazanacağız." dedi.

Albert Riera, Celje Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından David Zec ile birlikte katıldı.

Konferans Ligi'nde önemli bir maça çıkacakları için heyecanlı ve motive olduklarını belirten İspanyol teknik adam, "Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak yarına konsantre olduk. Oyuncularıma psikolojik yönden bir tavsiyede bulunmadım çünkü yapmamız gereken sahaya çıkıp kazanmak. Yarın da sahaya çıkıp kazanacağız." ifadelerini kullandı.

RAMS Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Reira, şunları kaydetti:

"Başakşehir yeni bir kulüp, büyük kulüplerin oyuncularını da kadrolarına katıyorlar. Potansiyelli bir takım. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlardan önemli oyuncuları var. Baskı kurmayı seviyorlar, biz de bunu seviyoruz. Savunmaya önem veriyoruz. Yarın sadece toplu değil, topsuz oyunda da iyi olmalıyız. Başakşehir ne kadar baskı kurmayı sevse de yarın biz de onlara baskı kuracağız."

Albert Riera, grupta oynadıkları ilk maçı kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine, "İlk maçı kaybettik ama bu mağlubiyet oyuncularımda açlık da oluşturabilir. Kazanmak isterdik ama olmadı. Burası Konferans Ligi, yerel ligler gibi değil. Buradaki oyunun hızı yerel liglerden fazla. Yarın hızlı oynamamız gerek. Oyuncularıma her zaman, 'Burası Avrupa kupaları, burayı deneyimleniz gerek.' diyorum. Yarın önemli olan hız." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray aşık olduğum kulüp"

Albert Riera, bir dönem formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük yaptığı Galatasaray hakkında "Galatasaray'ı takip ediyorum, Galatasaray aşık olduğum kulüp. Galatasaray çok büyük bir kulüp, aşık olduğum ve saygı duyduğum yer. Futbolcu olarak başarılar elde ettik, teknik direktörlük eğitimimin en önemli parçalarından birini de Galatasaray'da aldım. Bugün bir teknik direktör olarak karşınızda oturuyorsam bunda Galatasaray'ın payı çok büyük." açıklamasını yaptı.

Riera, "Sizin oynadığınız dönemde de Galatasaray'da çok önemli futbolcular vardı. O günkü Galatasaray mı yoksa bugün Icardi ve Osimhen'li Galatasaray mı daha güçlü?" sorusunu, "İki dönemdeki Galatasaray da iyi takımlar, karşılaştırmak ve birini seçmek çok zor. 15 yıl önceki futbolla şu anki futbol aynı değil. İkisinden birini seçemem." şeklinde yanıtladı.

Albert Riera, takımın defans oyuncularından Mark Zabukovnik'in sakatlığının geçtiğini ancak maçta ne kadar süre vereceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Celje'nin savunma oyuncularından David Zec de kendilerine güvendiklerini belirterek, "Çok önemli bir maça çıkacağız, çok iyi hazırlandık. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz, rakibi iyi analiz ettik. Çalışmalarımızda defansa ağırlık verdik, bunun üzerine çalıştık. Savunmamızı geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ama en güçlü yanımız hücumumuz. Başakşehir bireysel yetenekli oyunculara sahip. Daha önce büyük takımlarda oynamış önemli isimleri var. Biz Celje olarak her zaman galibiyet için oynuyoruz. Evimizdeki her maçta da elbette sadece galibiyeti düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celje'den Başakşehir Maçına Hazırlık Mesajı - Son Dakika

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