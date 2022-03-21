Cem Bölükbaşı her yarışta gelişme peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Bölükbaşı her yarışta gelişme peşinde

21.03.2022 11:54
Cem Bölükbaşı her yarışta gelişme peşinde

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı, her yarışta gelişerek devam etmek istediğini söyledi.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı, her yarışta gelişerek devam etmek istediğini söyledi.

Cem, Bahreyn'de düzenlenen şampiyonanın ilk ayağı hakkında yaptığı değerlendirmede, "İlk hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptık. Son turda şanssız bir temas olmasaydı ilk puanı almaya da çok yakındık. Pistte geçtiğim her bir kilometre deneyimim adına çok önemli. Gelecek hafta sonu Cidde'de ilk sokak pistine çıkıyorum. Her seferinde üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. Haftaya gelişerek savaşmaya devam." ifadelerini kullandı.

22 sürücünün yer aldığı organizasyonda Charouz takımında mücadele eden Cem, sprint yarışını 14. olarak tamamladı. 24 yaşındaki pilot, bitiş çizgisine 15. geldiği ana yarışta ise üç sürücünün aldığı cezalar sonrası 14. sıraya yükseldi.

Sezonun 2. ayağı, 26- 27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu

Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Formula 1, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı her yarışta gelişme peşinde - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cem Bölükbaşı her yarışta gelişme peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement