Cem Kavçak\'ın dönüşünde Balıkesirspor, Bigaspor deplasmanında 3-2 yenildi

Cem Kavçak'ın dönüşünde Balıkesirspor, Bigaspor deplasmanında 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçında Bigaspor deplasmanında 3-2 yenildi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ekip ikinci yarıda kalesinde 3 gol görürken, üst üste ikinci yenilgisinin ardından 5 hafta sonunda 9 puanda kalıp lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisine düştü.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı 3'te 3'le lider geçen Balıkesirspor son iki maçta dağıldı. Geçen hafta 7-1'lik Eskişehirspor mağlubiyetiyle sarsılıp teknik direktör Polat Çetin'in görevine son veren Balıkesirspor, 1 yıl aradan sonra takıma dönen Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta da şok yaşadı. Bigaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip ikinci yarıda kalesinde 3 gol birden görüp sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Grupta üst üste ikinci yenilgisini alan Balıkesirspor 5 hafta sonunda 9 puanda kalarak lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisine düştü.
Kaynak: DHA
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