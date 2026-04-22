Cengiz Arslan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Cengiz Arslan Avrupa Şampiyonu

22.04.2026 20:56
Cengiz Arslan, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde milli güreşi, grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya maçına çıktı.

Hırvat Pavel Puklavec ile karşılaşan Cengiz, 7-0 öne geçtiği müsabakada rakibine daha sonra 6 puan verse de skor üstünlüğünü koruyarak minderden 7-6 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

2019'un finalisti milli sporcu, Avrupa şampiyonalarındaki ikinci madalyasını elde etti.

Arnavutluk'ta dün Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla yenen ve çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3'le geçen Cengiz, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Bronz madalya kazanan Cengiz Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olimpiyat hedefim için sıkletimden ayrılmak zorunda kalmıştım, üst sıklete çıkmıştım. Bu yüzden 2-3 sene kaybım oldu. Baktım madalyadan uzaklaşıyorum, tekrar kendi sıkletime döndüm." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl benim için sabır dolu geçti. Daha önce böyle bir yıl yaşamamıştım." diyen Cengiz, şöyle konuştu:

"Tüm konsantrem bu şampiyona içindi. Zihinsel bir savaş içindeyim. Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında her tarafı çiçek gibi yapan bir hanımefendi vardır. Benim için çok değerli eşimin desteği sayesinde bu başarıyı aldım. Çocuğumun doğumunda bile yanında olamadım, şampiyonaya denk gelmişti. 4 yaşında çocuğum var. Madalyamı oğlum Kuzey'e, çiçeğimi de annesine armağan ediyorum."

Kaynak: AA

Cengiz Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Arslan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:53
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
SON DAKİKA: Cengiz Arslan Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
