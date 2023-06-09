Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

09.06.2023 10:35

Valencia, geçen sezon Lyon'dan kiraladığı 22 yaşındaki Cenk Özkacar'ın bonservisini 5 milyon euro bedelle aldı. Satın alma opsiyonu kullanılan futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

La Liga'da mücadele eden Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı ve başarılı savunmacıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Valencia'dan yapılan açıklamada, Cenk Özkacar'ın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

21 MAÇA ÇIKTI

2000 doğumlu başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkacar, geçen sezon Valencia formasıyla 21 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.80 milyon euro.

Valencia'nın yaptığı paylaşım:

Cenk Özkacar, Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Cenk Özkacar, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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