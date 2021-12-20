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CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü - Son Dakika

CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

20.12.2021 09:17
CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik kazanmaya devam ediyor. Turuncu siyahlılar evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Tolgacan Dinçer xx, Murat Koçak xx

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Ünzile Nur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx

Bahçelievler Belediyespor: Gizem As x, Ayçe Demir x, Ece Yılmaz x, Aleyna Havva Çelik x, Ebru Şahin x, Naz Akyüz x, Elizbeth Vicet Campos x, Dilara Elmacıoğlu x, Nursena Ballıoğlu x, Zeynep Yeşilova x, Beril Karaduman x, Burcu Evin x, Sevval Uçar x, Elif Beyza Dayı x

Setler:

1.Set: 25-16

2.Set: 23-25

3.Set: 25-22

4.Set: 25-22 - KAYSERİ

CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

Bahçelievler, Sigorta, gençlik, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü - Son Dakika Spor


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