Çeşme Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı

Çeşme Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasmanda Denizli Sarayköyspor'u 4-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Maçın yıldızı Burhanettin Çakırefe, iki gol atarken, teknik direktör Ali Çalış galibiyetin önemli bir kırılma olduğunu belirtti.

30.10.2024 22:26  Güncelleme: 22:31
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasman maçında karşılaştığı Denizli Sarayköyspor'u 4-1 yenerek ilk 3 puanını kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'un 5. haftasında Çeşme Belediyespor, Denizli Sarayköyspor ile deplasmanda karşılaştı.

Ligin 2. haftasını BAY takım olarak dinlenerek geçiren Çeşme Belediyespor, oynadığı 3 maçı da yenilgiyle sonuçlandırırken, ilk galibiyetini Denizli Sarayköyspor karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetle elde etti.

Maçın ilk yarısı, 42. dakikada Çeşme Belediyespor oyuncusu Cihat Çakmak'ın attığı golle 1-0 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, Burhanettin Çakırefe'nin 51 ve 61. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti. Denizli Sarayköyspor oyuncusu Umut Çakmak takımının ilk golünü atarak skoru 3-1 yapsa da maçın skorunu belirleyen gol, Çeşme Belediyespor oyuncusu Akın Alkan'ın ayağından 82. dakikada geldi.

Çeşme Belediyespor, ligin 5. haftasında elde ettiği ilk galibiyetle sıkıntılı süreci aştı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Ali Çalış, "Son iki müsabakada iyi futbol oynayıp skora yansıtamamıştık. Bir kırılma için galibiyet önemliydi ve bugün başardık. Gelişmekte olan bir takımımız var. Süreçte daha da iyi duruma geleceğimizi düşünüyoruz. Hafta sonu kazanarak bu galibiyetin anlam kazanması için mücadele edeceğiz. Mücadeleleri için futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ederim" dedi.

Çeşme Belediyespor, ligin 6. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Ortaca Belediyespor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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