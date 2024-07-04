Cizre Spor Lisesi Öğrencisi Sudenur Yalgettekin Türkiye 3.'sü Oldu

Spor

Şırnak'ın Cizre Spor Lisesi öğrencisi Sudenur Yalgettekin, İzmir'de gerçekleştirilen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

25 Haziran- 3 Temmuz tarihlerinde İzmir'de yapılan (13-14 yaş) Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizreli lise öğrencisi Sudenur Yalgettekin, Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski milli sporcu Rıdvan Budak yönetiminde hazırlanan Yalgettekin, şampiyonada elde ettiği Türkiye üçüncülüğü ile hem eğitim camiasına ve hem de Cizre halkına büyük bir sevinç yaşattı.

Aynı şampiyonada mücadele eden ve Cizre Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Asmin Cabas ise, dün oynadığı müsabakada rakibini yenerek Türkiye şampiyonu olmuş ve 01-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bosna Hersek' te yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli takım forması ile Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştı. - ŞIRNAK