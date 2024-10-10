Çocuklar Judoya Doç. Dr. Ceylan İle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çocuklar Judoya Doç. Dr. Ceylan İle Başladı

Çocuklar Judoya Doç. Dr. Ceylan İle Başladı

Kastamonu'da Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın projesiyle 370 çocuk judo yapmaya başladı, birçok başarı elde etti.

10.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle çok sayıda çocuk judoya başladı.

Doç. Dr. Bayram Ceylan, 2021 yılında öğrencileriyle, "Okulumda Judo Yapıyorum Sağlıklı Kalıyorum Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında il merkezindeki 5 ilkokulda 370 öğrenciyi taramadan geçiren Ceylan ve ekibi, yetenekli olanlara eğitim vermeye başladı.

Geçen yıl da "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi"ni uygulamaya koyan Ceylan, 50 çocuktan yetenekli olanları belirledi.

Bayram Ceylan'ın Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda gönüllü olarak judo eğitimi verdiği 9-12 yaş aralığındaki 20 çocuktan 10'u turnuvalara katıldı.

Küçük sporcular, Türkiye'deki turnuvaların yanı sıra katıldıkları uluslararası müsabakalarda 15 birincilik, 7 ikincilik, 9 üçüncülük elde etti. Sporcular, takım halinde ise 1 birincilik, 3 ikincilik, 5 de üçüncülük kazandı.

Doç. Dr. Ceylan, AA muhabirine, hazırladıkları projeler kapsamında yetenekli çocuklarla çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıldır ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldıklarını anlatan Ceylan, "Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda derecelerimiz var. Bir Balkan şampiyonumuz var. Son olarak Sırbistan'da 13 ülkenin yer aldığı Avrupa Kupası'na katıldık. Burada minik erkeklerde 78 kulüp arasından takım halinde üçüncü olduk. Çocuklarımızı büyütüp milli takımlara gönderene kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

?Daha önce hiç bilmedikleri judoda madalya kazandılar

Küçük sporculardan Melih Emre Sağlam da Doç. Dr. Ceylan'ın köydeki okullarına geldiğini anlatarak, "Bir yıldır bu sporla ilgileniyorum. Karadeniz şampiyonluğu ve uluslararası şampiyonluk elde ettim. Bu sporu çok seviyorum, daha önce bu sporun adını bile bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Eymen Doğanay da turnuvalarda şampiyonlukları bulunduğunu belirterek, "Hocalarımız okula geldi ve judoyu anlattı. Başladığımda hiç derece yapamıyordum, hep yeniliyordum, ayrılmayı düşünüyordum. Hocalarım benimle konuştu, teselli etti. Bir süre daha devam etmeye karar verdim. Son gittiğimiz Sırbistan'da şampiyon oldum. Karadeniz şampiyonasında üçüncü, Zonguldak Madenci Kupası'nda da şampiyon oldum." diye konuştu.

Tuba Salıcı da judoyu çok sevdiğini dile getirerek, "İlk senemde Türkiye ikincisi oldum. Judo sayesinde yurt dışına çıktım. Sırbistan'da ikinci oldum. Başlarda çok sert geliyordu, artık alıştım." dedi.

Cennet Eroğlu da Sırbistan'da miniklerde birinci olduğunu kaydetti.

Öğrenci velisi Barış Gümüş ise kızı ve oğlunun judo sporu yaptığını belirterek, "Judoyu bilen bir aile değildik, Bayram hocamın sayesinde tanıştık. Çocuklarım zihinsel ve bedensel olarak bu sporla gelişti. Hayalimiz, milli takıma sporcu göndermek." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

kastamonu, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklar Judoya Doç. Dr. Ceylan İle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:20:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklar Judoya Doç. Dr. Ceylan İle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.