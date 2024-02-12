Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'un, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı. Alanyaspor, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatları ise Maraton Tribünü için 200 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası için 100 TL, Misafir Tribünü için 200 TL olarak belirlendi.

12.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'un, sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Alanyaspor, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Alanyaspor'un, Adana Demirspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Tribünü: 200 TL

Kuzey ve Güney Kale Arkası: 100 TL

Misafir Tribünü: 200 TL. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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