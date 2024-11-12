Corendon, Bisiklet Yarışına Destek Veriyor - Son Dakika
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Spor

Corendon, Bisiklet Yarışına Destek Veriyor

Corendon Airlines, UCI Nirvana Gran Fondo Antalya 2024'e destek sağlayarak bisiklet sporuna katkı yapıyor.

12.11.2024 15:02
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Sporun gelişimine katkıda bulunmak için yatırımlar yapan Corendon Airlines'ın öncelik verdiği branşlar arasında bisiklet sporu yer alıyor. Corendon Airlines, 14-17 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2024'e destek veriyor. or.

Spor dünyasına değer katmayı hedefleyen hava yolu sektörünün öncü markalarından Corendon Airlines, bisiklet sporuna destek vermeye devam ediyor. Antalya'nın bisiklet alanındaki önemli markalarından Tour of Antalya'ya ve bir sosyal sorumluluk oluşumu olarak faaliyet gösteren Bike Aid bisiklet takımına katkı sağlayan Corendon Airlines, uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'ya da desteğini sürdürüyor. Corendon Airlines, 14-17 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe dördüncü yılında da katkı sağlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla 4 farklı parkurda gerçekleştirilecek organizasyonda 30'dan fazla ülkeden 800'e yakın sporcunun mücadele edecek. UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya 2024 yarışı; amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan 'UCI World Gran Fondo Series' kapsamında 98 km uzun parkur, 66 km kısa parkur, 20 km zamana karşı ve 66 km paracycling parkurlarında düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon, Bisiklet Yarışına Destek Veriyor - Son Dakika

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