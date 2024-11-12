Coşkun Taş'a Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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Spor

Coşkun Taş'a Başsağlığı Mesajı

TFF, vefat eden eski milli futbolcu Coşkun Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

12.11.2024 12:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli oyuncu Coşkun Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılan kadrosunda yer alan Coşkun Taş, 4 kez 18 Yaş Altı, birer kez 21 Yaş Altı ve B Milli, 3 kez de A Milli Takım'da olmak üzere 9 defa ay-yıldızlı formayı giymişti. Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Almanya'nın Köln ve Bonner kulüplerinde de görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Coşkun Taş'a Başsağlığı Mesajı - Son Dakika

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