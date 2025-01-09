Crespo\'dan Mourinho\'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

Behlül Çakar:

Çok mu merak ettin vatandaşını, kendi dilinde Portekizce sorsana ve özelden yazsana neden İngilizce ve sosyal medya? Tiyatroya anlaşmalı konuşmalara bak. Bunların eski topçuları falan araştırılmalı dinlenmeli. Maç içinde de böyleler, GS BJK topçuları eski takımlarına gol atarlar, bunlar tam tersi kendi kalalerine bile attılar.