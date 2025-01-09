Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim - Son Dakika
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Spor

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

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RAMS Başakşehir forması giyen Crespo, Jose Mourinho'nun Instagram'dan yaptığı ''Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır'' paylaşımına ''İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyi dizliklerime (kaval koruyucularıma) şükürler olsun, iyiyim. Şanslıydım'' yanıtını verdi.

09.01.2025 15:35
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RAMS Başakşehir forması giyen Miguel Crespo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçındaki Miguel Crespo- Abdülkerim Bardakcı pozisyonu ile ilgili dair Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" yazmıştı.

"İYİYİM EFENDİM"

Crespo, Mourinho'ya, "İyiyim efendim, teşekkür ederim. İyi dizliklerime (kaval koruyucularıma) şükürler olsun, iyiyim. Şanslıydım" yanıtını verdi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca pozisyonu "Hakem 'bu futbol' diyor" notuyla paylaştı.

Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim
Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim
Crespo\'dan Mourinho\'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim

Jose Mourinho, Miguel Crespo, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Deniz Kemal:
    Morinyo'dan cevap: Banane ne durumda olduğundan ben algı yaratmak için senin pozisyonu kullandım konuşma yazma arama :D 98 9 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    koskoca morinyo kendini ne kadar düşürdü yazık adam yatıyor kalkıyor GALATASARAY diyor acınası bir durum 68 19 Yanıtla
    Ahmet rahmi Kurt:
    kafan buna mı bastı sadece 1 0
    Alp Derman:
    Yoo neden acınası durum olsun kendinden büyüklerle uğraşacak tabiki Mourinho. Kimse kusura bakmasın Galatasaray'da Fenerbahçe'de Türk futbolu da Mourinhodan büyük. 0 1
    Savaş Özcan:
    Ne diyecek? Yeni Malatyaspor mu diyecek? 0 0
  • Yusuf SEKMAN:
    Körler sağırlar birbirini ağırlar 52 19 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Abdül topa vuruyor sonra rakibine mecburen temas ediyor. Aslanım Morinyo da videosunu paylaşmış, faul bile olmayan pozisyonu göstererek takipçilerine yabancıları feneri madara ediyor :D seviyoruz seni Morinyo, başarısızlığının devamını diliyoruz :D 57 14 Yanıtla
    Ahmet rahmi Kurt:
    mecburen mi hahahhahaha sizin anlayışınız bu zaten o yüzden ülke gelişmiyor 1 0
    Tolga A.:
    peki 0 0
  • Behlül Çakar:
    Çok mu merak ettin vatandaşını, kendi dilinde Portekizce sorsana ve özelden yazsana neden İngilizce ve sosyal medya? Tiyatroya anlaşmalı konuşmalara bak. Bunların eski topçuları falan araştırılmalı dinlenmeli. Maç içinde de böyleler, GS BJK topçuları eski takımlarına gol atarlar, bunlar tam tersi kendi kalalerine bile attılar. 49 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Crespo'dan Mourinho'ya yanıt geldi: İyiyim efendim, teşekkür ederim - Son Dakika
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