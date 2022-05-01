Criptoswaps Edirnespor: 0-0 - Son Dakika
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Criptoswaps Edirnespor: 0-0

01.05.2022 17:41
Criptoswaps Edirnespor: 0-0

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), İlker Ayten (xx), Kerem Candaş (xx)FETHİYESPOR: Enes (xx) - Mehmet Sacit (xx), Serhat (xx), Kadir (x), Özgür (xx), Serdar Ümit (xx), Onur (xx) (Dk. 84 Talha), Ali Han (xx) (Dk. 85 Berkin), Nurettin (x), Umut (x) (Dk. 75 Burak xx), Serhan (x) (Dk.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), İlker Ayten (xx), Kerem Candaş (xx)FETHİYESPOR: Enes (xx) - Mehmet Sacit (xx), Serhat (xx), Kadir (x), Özgür (xx), Serdar Ümit (xx), Onur (xx) (Dk. 84 Talha), Ali Han (xx) (Dk. 85 Berkin), Nurettin (x), Umut (x) (Dk. 75 Burak xx), Serhan (x) (Dk. 67 Cihad x)CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR: Ahmet Çağrı (xxx) - Kaan (xx) (Dk. 69 Atakan xx), İsmail (x), Gencay (xxx) (Dk. 88 Abdussamet), Sertaç (xx), Uğur (xx) (Dk. 78 Erkan xx), Güney (xx), Semih (xx), Çağlar (xx) (Dk. 78 Gökay xx), Furkan (x), Engin Berk (x)SARI KARTLAR: Güney, Gencay, Engin Berk (Edirnespor), Serhat, Cihad (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Karşıyaka yenilgisiyle şampiyonluk yarışında havlu atan Fethiyespor, evinde Criptoswaps Edirnespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Esenler Erokspor'un şampiyon olduğu grupta bu skorla Fethiyespor ligin son haftasına 65 puanla ikinci sırada girdi.


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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Edirnespor: 0 TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Edirnespor: 0 Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı

Fethiyespor, Ali Han, Fethiye, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Criptoswaps Edirnespor: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Criptoswaps Edirnespor: 0-0 - Son Dakika
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