Dünya Luka Doncic'i konuşuyor! Maçta yaptıklarının NBA tarihinde bir benzeri daha yok

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in tarihe geçen "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 mağlup etti. Bu performansla Doncic, NBA'de bir ilki başardı.

ÇILGIN PERFORMANS

Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

PEŞ PEŞE 4. MAĞLUBİYET

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı. Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.