Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa - Son Dakika
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Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa

15.03.2022 10:02
Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.

Ayhan Şahenk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyeti bulunan Darüşşafaka, 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 1 maçını kaybeden BAXI Manresa ise averajla ikinci durumda.

İspanya'da oynanan ilk maçı BAXI Manresa, 89-74 kazanmıştı.

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Şampiyonlar Ligi, Ayhan Şahenk, basketbol, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa - Son Dakika


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