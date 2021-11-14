Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonu böylece 95 puanla 11. sırada bitirmiş oldu.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye 'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu, sezonun son ayak yarışını 5. sırada tamamladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları, 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlendi.

Son Dakika › Spor › Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında 5. oldu - Son Dakika Spor

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