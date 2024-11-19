Denizli Yüzücülerinden Büyük Başarı

Spor

Afyon'da gerçekleşen 11-12 yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Yarışlarına, Denizlili yüzücüler damga vurdu. 4100 metre Serbest Mix Bayrak, 4100 metre Serbest Erkek Bayrak ve 450 metre Karışık Erkek Bayrak yarışlarında altın madalya kazanan sporcular, Samsun'da yapılacak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Yüzmede Denizlili sporcular performanslarıyla göz dolduruyor. 15-17 Kasım 1014 tarihleri arasında Afyon'da yapılan 11-12 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Yarışlarına 25 ilden 86 kulüp, 491 sporcu katıldı. Denizli'yi ise Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, farklı kategorilerde yarışan 12 sporcu ile katılarak temsil etti.

Yüzme branşında genç yeteneklerin gelişimini hedefleyen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yarışları", Afyon Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Takım ve bireysel olarak üç gün boyunca yarışların yapıldığı Bölge Müsabakalarında sporcular performanslarını ortaya koydu. 4100 metre Serbest Mix Bayrak, 4100 metre Serbest Erkek Bayrak ve 450 metre Karışık Erkek Bayrak yarışlarında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları altın madalya kazanarak Bölge Şampiyonluğuna ulaşırken, 4100 metre Serbest Kız Bayrak yarışında gümüş madalya, 450 metre Karışık Kız Bayrak yarışında ise bronz madalya ile toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye finali biletini kaptılar

Denizlili yüzücüler elde ettikleri bu başarılarıyla 06-08 Aralık 2024 tarihlerinde Samsun'da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Sporcuları ve antrenörleri başarılarından ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerinden dolayı kutlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Finallerinde başarılar diledi. - DENİZLİ