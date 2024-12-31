Denizlili Ali Osman halterde Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Denizlili Ali Osman halterde Türkiye Şampiyonu oldu

Denizlili Ali Osman halterde Türkiye Şampiyonu oldu

26-28 Aralık 2024 tarihlerinde Muğla'da gerçekleşen Okullar Arası Halter Gençler Türkiye Şampiyonasında 109 kilogramda podyuma çıkan Denizlili Milli Sporcu Ali Osman Çınlar, koparmada 130 kg, silkmede 150 kg, toplamda 280 kg kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

31.12.2024 10:26
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26-28 Aralık 2024 tarihlerinde Muğla'da gerçekleşen Okullar Arası Halter Gençler Türkiye Şampiyonasında 109 kilogramda podyuma çıkan Denizlili Milli Sporcu Ali Osman Çınlar, koparmada 130 kg, silkmede 150 kg, toplamda 280 kg kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Denizlili Milli Sporcu Ali Osman Çınlar, koparmada 130 kg, silkmede 150 kg, toplamda 280 kg kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Okullar Arası Halter Gençler Türkiye Şampiyonası 26-28 Aralık tarihleri arasında Muğla'da yapıldı. Menteşe Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 37 ilden 342 sporcu katıldı.

Ali Osman Çınlar kürsünün zirvesinde

2024 yılında performansıyla göz dolduran Denizlili Milli Halterci Ali Osman Çınlar, şampiyonada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi olarak Denizli'yi temsil etti. Formunun zirvesinde olan genç sporcu, Genç A kategorisinde 109 kilogram kategorisinde podyuma çıktı. Gösterdiği üstün performansla koparmada 130 kg, silkmede 150 kg kaldıran Çınlar, toplamda 280 kg ile altın madalyanın sahibi oldu.

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Ali Osman Çınlar'ı, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman arayarak tebrik etti. Milli sporcunun 2024 yılında Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini hatırlatan İlman, aynı inanç ve çalışma azmi ile daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlili Ali Osman halterde Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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