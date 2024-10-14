Denizlispor 3. Lig'de Sıkıntılı Günler Yaşıyor

Spor

BU sezon tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor, altyapısından çıkan gençleriyle ilk 4 haftada iyi bir mücadele sergiledikten sonra son 2 maçta dağıldı. Ligde 4'üncü Grup'ta ilk 4 maçı 1 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Denizlispor, son 2 karşılaşmada Tepecikspor'a evinde 2-0, Ağrı 1970 Spor'a ise deplasmanda 1-0 yenildi. Ligin ilk haftasında İzmir Çoruhlu FK'yı yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamayan Denizli, 6 puanla alt sıralara geriledi.