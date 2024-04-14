2 berabere kaldı.
Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Şenkaya, Volkan Kaan Topal
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ramazan Karakurt, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Ali Ulaman (Deniz Kodal dk. 80), Oktay Kısaoğlu (Muhammed Eren Kıryolcu dk. 76), Emre Furtuna (Alaattin Öner dk. 71), Alihan Kalkan (Oğuzhan Sarı dk. 80), Mustafa Kaçan (Mehmet Eren Sıngın dk. 76)
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişci, Abdussamed Karnuçu (Süleyman Cebeci dk. 78), Atamer Bilgin, Oğuzhan Açıl (Hakan Özkan dk. 46), Ercan Yazıcı, Fatih Somuncu, Osman Bayrak, Şener Kaya (Halil İbrahim Tuna dk. 15), Yasin Abdioğlu, Ali Kuçik, Cengiz Ötkün (Efe Kurtulmuş dk. 15) (Emrah Taysı dk. 46)
Goller: Emre Sağlık(dk. 6), Gökhan Süzen (dk. 25) (Denizlispor) Cengiz Ötkün (dk. 4), Yasin Abdioğlu (dk. 90+2) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Fatih Somuncu (dk. 90+3)(68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Oktay Kısaoğlu, Ramazan Karakurt, Oğuzhan Sarı, Mehmet Eren Sıngın (Denizlispor) Ali Kucık, Halil İbrahim Tuna, Abdussamed Karnuçu, Hakan Özkan, Ercan Yazıcı(68 Aksaray Belediyespor) - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizlispor ile 68 Aksaray Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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