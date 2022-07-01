Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi - Son Dakika
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Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

01.07.2022 10:45
Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın başarısında büyük katkısı olan taraftarın yeni sezonda da desteğini istedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın başarısında büyük katkısı olan taraftarın yeni sezonda da desteğini istedi.

Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi çalışmalara devam ettiklerini ve lige iyi başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Son 15 maçta 30 puan toplayarak geçen sezonu istedikleri gibi tamamladıklarını vurgulayan Bakkal, "Kulübün mali yapısı ortada. Gerçekler neyse, hedeflerimiz ve çalışmalarımız da aynı oranda gerçekçi olmak zorunda. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Sezonun bitimiyle birlikte yönetim kurulumuz elinden geleni yaparak geçen sezon futbolcu alacaklarını ödedi ve kadromuzu neredeyse tamamen korudu." ifadelerini kullandı.

Bakkal, altyapıdan takıma takviyeler yaptıklarına dikkati çekerek, günde çift idmanla hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğuna işaret eden Bakkal, hazırlık maçlarıyla fizik kondisyon ve teknik taktik çalışmalarını geliştireceklerini, eksiklerini gidereceklerini dile getirdi.

Sürekli kendilerine destek veren taraftarları yeni sezonda da yanlarında görmekten mutluluk duyacağının altını çizen Bakkal, şunları kaydetti:

"Geride kalan sezonun son 15 maçlık periyodunda ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz başarıda taraftarlarımızın büyük katkısı oldu. Onlar bana hep güvendi ve her şartta destek oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı desteği sürdüreceklerinden zerre şüphem yok. Kulübümüz kombine biletleri satışa çıkardı. Taraftarlarımızın mümkünse kombine bilet, değilse de maç maç biletlerini alarak tribünleri doldurmalarını ve desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Saha içi başarı, sadece saha içindeki mücadeleyle kazanılmaz. Yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına, kulüp çalışanlarından basınına kadar tüm paydaşlar birlik beraberlik içinde olduğunda, inanıyorum ki daha güzel başarılara imza atacağız."

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal, yeni sezon için taraftarlardan destek istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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