Depremzedelerden Milli Futbolculara Mektup - Son Dakika
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Depremzedelerden Milli Futbolculara Mektup

Hatay'da yaşayan öğrenciler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli futbolculara mektup gönderdi. Milli futbolcular, mektupları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

02.07.2024 15:47
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Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan öğrenciler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden milli futbolculara mektup gönderdiler. Milli futbolcular, kendilerine gelen mektupları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ülke genelinde herkesin heyecanla takip ettiği millilere bir destek de deprem bölgesi Hatay'dan geldi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, milli takım futbolcularına mektup ve resim gönderdiler. Geçtiğimiz gün ay-yıldızlı formayı giyen futbolculara teslim edilen mektuplar, futbolcular tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Minik kalplerinin seslerini dile getiren depremzede çocuklar, yazdıkları mektuplar ve çizdikleri resimlerle duygulandırdılar.

Ahmet Vergili: "Küçük kalplerimizle resimler çizdik ve futbolcularımıza gönderdik"

Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni 47 yaşında Ahmet Vergili, öğrencilerinin milli futbolcuların hepsine ayrı ayrı mektup yazdıklarını belirterek, "Milli takımımızın sponsorlarından birinin çalışanı hocam

'Deprem bölgesinde coşkuya ihtiyacımız var, öğrencilerinizle birlikte dahil olur musunuz?' dedi. Bu teklifi yaptığında öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte piknikteydik. Herkes olumlu görüş bildirdi, hiç dejenarasyon yapmadan sadece milli takım futbolcularımızın motivasyonunu ve coşkusunu yükseltmek amacıyla onlara mektuplar yazdık. Küçük kalplerimizle resimler çizdik ve futbolcularımıza gönderdik. Milli takım kadromuzda yer alan tüm futbolcularımıza ayrı ayrı mektup yazdık ve resimler çizdik. 32 tane mektup hazırladık" dedi.

Ali Umut Edik: "Çok mutluyum, mektubu heyecanla hazırladım"

Milli futbolcu Mert Müldür'e mektup yazan 11 yaşındaki Ali Umut Edik, maçları yakından takip ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, mektubu heyecanla hazırladım. Maçları yakınen takip ediyorum. Mert Müldür gol atınca çok mutlu oluyorum, ben de mektubumu kendisine yazdım. O gol atınca çok heyecanlanıyorum" diye konuştu.

Aybike Edik: "Kerem abi, bugünkü maçta sihirbazlığını yap ve bize maçı kazandır"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan bu akşam gol beklediğini dile getiren 11 yaşındaki Aybike Edik de "Ben mektubumu Kerem Aktürkoğlu'na yazdım. Çok mutlu oldum. Kerem abi sen benim sihirbazımsın, bugünkü maçta sihirbazlığını yap ve bize maçı kazandır. Maçı kazanacaklarına inanıyorum, tüm iyi dileklerimi onlara gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Hamza Duran: "Abdülkerim abi, Herkül gibi defansta dur gol yemeyelim"

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı'ya mektup yazan 11 yaşında Hamza Duran ise "Mektubu yazarken ve çok heyecanlandım. Benim mektubumu paylaştıklarına inanamadım, zaten hayranıyım Abdülkerim abinin. Herkül gibi defansta dur gol yemeyelim, bizi mutlu et yazdım. Çok iyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Depremzedelerden Milli Futbolculara Mektup - Son Dakika

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