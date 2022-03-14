Derbi maçın ardından - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, bekledikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kalelioğlu, "Beklediğimiz bir galibiyetti. Barcelona maçından sonra haklı bir talebimiz oldu. Hava şartlarından ötürü takımımız İstanbul'a uçamadı. Hocamızın talebiyle İzmir'e uçmak zorunda kaldık. İzmir'de antrenman sahalarını açan takımlara teşekkür ediyoruz. Perşembe günü oynayacağımız Barcelona maçı için bir hazırlık oldu." diye konuştu.

Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Kalelioğlu, "Bugünkü oyun ve perşembe günü oynadığımız oyun bunun göstergesidir. Takımın kendine güveni olunca, nasıl oynadığını gördük. Perşembe günü şölen havasında bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Bütün koltuklar, localar satılmış durumda. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı .

İspanya'dan İstanbul'a dönmek için son ana kadar beklediklerini söyleyen sarı-kırmızılı yönetici, "Polemiklere girmek istemiyoruz. Tek talebimiz Galatasaray'ın İstanbul'a gelebilmesiydi. Biz de son dakikaya kadar bekledik. Bugün bile kar yağışı devam etti. Teknik ekibimiz, 'Beşiktaş maçına hazırlanıp, o maçı kazanmak istiyoruz.' dedi. İzmir'e gitmesek İstanbul'da antrenman yapacaktık. Beşiktaş'a bize katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemize Avrupa'da bir kupa daha kazandırmak için bu talebi (erteleme) yaptık." şeklinde konuştu.