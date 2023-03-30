Dev kulüpler peşinde! Kiralık gittiği yerde fırtınalar koparan Morutan, Süper Lig'e dönmeyecek

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Bir önceki başkan Burak Elmas döneminde Cicaldau ile birlikte Romanya'dan transfer edilen Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in takımdan ayrılmasıyla gözden düşmüştü. İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Rumen futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

6 GOL 7 ASİST

Pisa'da 28 maçta 6 gol atıp 7 asist üreten Morutan, İtalya Serie A takımlarının dikkatini çekti. Pisa'nın satın alma maddesini elinde burduğu Morutan'da menajer Becali'nin planları devreye girdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK"

La Nazione'ye konuşan Becali, "Morutan kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalya'dan önemli kulüpler ilgi duyuyor. Öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonları var. Biz diğer kulüplerle de görüşmeler yapacağız" dedi.