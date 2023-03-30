Dev kulüpler peşinde! Kiralık gittiği yerde fırtınalar koparan Morutan, Süper Lig'e dönmeyecek - Son Dakika
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Dev kulüpler peşinde! Kiralık gittiği yerde fırtınalar koparan Morutan, Süper Lig'e dönmeyecek

30.03.2023 14:45

Bonservisi Galatasaray'da olan Olimpiu Morutan, kiralık gönderildiği İtalyan ekibi Pisa'da şahlandı. Rumen futbolcunun menajeri Becali, "Kesinlikle Türkiye'ye dönmeyecek. İtalyan kulüpleri ona ilgi duyuyor" açıklamasında bulundu.

Bir önceki başkan Burak Elmas döneminde Cicaldau ile birlikte Romanya'dan transfer edilen Olimpiu Morutan, Fatih Terim'in takımdan ayrılmasıyla gözden düşmüştü. İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Rumen futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

6 GOL 7 ASİST

Pisa'da 28 maçta 6 gol atıp 7 asist üreten Morutan, İtalya Serie A takımlarının dikkatini çekti. Pisa'nın satın alma maddesini elinde burduğu Morutan'da menajer Becali'nin planları devreye girdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK"

La Nazione'ye konuşan Becali, "Morutan kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalya'dan önemli kulüpler ilgi duyuyor. Öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonları var. Biz diğer kulüplerle de görüşmeler yapacağız" dedi.

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Son Dakika Spor Dev kulüpler peşinde! Kiralık gittiği yerde fırtınalar koparan Morutan, Süper Lig'e dönmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev kulüpler peşinde! Kiralık gittiği yerde fırtınalar koparan Morutan, Süper Lig'e dönmeyecek - Son Dakika
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