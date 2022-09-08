Dinamo Kiev: 2-1 - Son Dakika
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Dinamo Kiev: 2-1

08.09.2022 21:42
Dinamo Kiev: 2-1

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter KobarFENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski (Dk.83 Lincoln Henrique), Arao, Crespo (Dk.83 Mert Hakan), Rossi (Dk.69 İrfan Can), King (Dk.69 Velancia), Pedro (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobar

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski (Dk.83 Lincoln Henrique), Arao, Crespo (Dk.83 Mert Hakan), Rossi (Dk.69 İrfan Can), King (Dk.69 Velancia), Pedro (Dk.69 Batshuayi)DINAMO KIEV: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko (Dk.68 Andriyevskiy), Tsygankov, Buyalskiy, Garmash (Dk. 88 Kravchenko)GOL: Dk.35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe) - Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev)SARI KART: King, Mert Hakan, Rossi, Alioski (Fenerbahçe) - Garmash, Syrota, Bushchan (Dinamo Kiev)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'nci dakikada Batshuayi kaydetti. Dinamo Kiev'in karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Tsygankov'dan geldi.

25'inci dakikada ceza sahası içinde Rossi'nin pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda Burda'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti. Aynı dakikada Rossi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde topla buluşan Szalai'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Pedro'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Bushchan'da kaldı. 34'üncü dakikada ceza sahası içi solunda topla buluşan Alioski'nin yerden vuruşunda kaleci Bushchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.35'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 64'üncü dakikada Dinamo Kiev beraberliği yakaladı. Buyalskiy'nin soldan ortasında ceza sahası içinde buluşan Tsygankov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.72'nci dakikada sağdan Shepeliev'in ortasında ön direkte yer alan Buyalskiy'nin kafa vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Lincoln ortasını yaptı. Arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.90+2'nci dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Ferdi'nin kullandığı uzun taçta Henrique kafayla arka aşırttı. Arka direkte müsait durumdaki Batshuayi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.BATSHUAYI FORMA GİYDİĞİ İLK MAÇTA GOLE TANIŞTIFenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi, ilk kez kadroda yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadeleye yedek soyunurken, 69'uncu dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Belçikalı golcü oyuncu, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.JOAO PEDRO, AVRUPA'DA İLK KEZSarı-lacivertli ekipte Joao Pedro, Avrupa'da ilk kez forma giydi. Takıma dahil olduktan sonra sakatlığı sebebiyle uzun süre takımda yer alamayan Pedro, ligde Konyaspor ile Kayserispor maçlarında görev almıştı.TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında koreografi gerçekleştirdi. Türk Telekom Tribününde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe armasının yer aldığı koreografi sergilerken statta yer alan bütün taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Açılan pankartta ise "Peace At Home, Peace In The World/ Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazısı yer aldı. Öte yandan Ülker Stadyumu'nda 42 bin 27 taraftar mücadeleyi takip etti.


- İstanbul
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Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi serüveni başlıyor! Kadıköy'de rakip Dinamo Kiev Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: DHA

Lincoln Henrique, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dinamo Kiev: 2-1 - Son Dakika
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