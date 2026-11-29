Diouf'un 90+2'de attığı golle Keçiörengücü, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor 58. dakikada Seferi ile öne geçti, Keçiörengücü 90+2'de Diouf'un golüyle eşitliği sağladı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Emre Doğu, Haydar Avcı
KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Dk.89 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 72 Raice), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 84 Nabian), Erkam Develi (Dk. 84 Ömer Faruk Demirel), Fofana (Dk. 72 Ezeh), Diouf
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Benhur Keser (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Camara (Dk. 90 Abdulsamet Burak), Görkem Sağlam (Dk. 81 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk.81 Radu), Moreno
Goller: Dk. 58 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+2 Diouf (KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 46 Görkem Sağlam, Dk. 83 Murat Uçar (Metro Holding Kayserispor)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor maçı, 1-1 berabere sona erdi.
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