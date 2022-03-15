Diyarbakır'da yetenek taraması devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da yetenek taraması devam ediyor

15.03.2022 14:25
Diyarbakır'da yetenek taraması devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Organizatörlüğünde gerçekleşen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Organizatörlüğünde gerçekleşen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' devam ediyor.

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında Diyarbakır'da 45 binin üzerinde öğrencinin taranması planlanırken, ölçümler sonucunda öğrenciler yeteneklerine göre ileri seviye spor dalı eğitimi alabilecek. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.

"8 bin civarında öğrenci tarandı"

Yetenek taraması 15 Aralık 2021 tarihinde başladığını belirten Diyarbakır Yetenek Taraması İl Koordinatörü Sibel Ok, "Bu yıl sportif yetenek taraması toplamda 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yapılmaktadır. Şu ana kadar sadece merkez ilçelerde yaklaşık 8 bin civarında öğrenci tarandı. Tüm ilçelerde toplam hedefimiz en az 45 bin öğrenci taramak. 21 Mart - 7 Haziran tarihleri arasında oluşturacağımız bir ekiple çevre ilçelerdeki öğrenciler tarayacağız. Bu çalışmalarımız 17 Haziran'da sona erecektir" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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