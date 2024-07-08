Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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Spor

Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Wimbledon'da devam eden erkekler teklerinde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi. Djokovic, Holger Rune'yi 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Alexander Zverev ve Taylor Fritz arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu ve Fritz, maçı 3-2 kazanarak son 8'e kaldı. Alex de Minaur ve Lorenzo Musetti de rakiplerini mağlup ederek yoluna devam etti. Kadınlarda ise Elena Rybakina, rakibinin sakatlanmasıyla çeyrek finale yükseldi. Jelena Ostapenko, Elina Svitolina ve Barbora Krejcikova da rakiplerini eleyerek son 8'e adlarını yazdırdı.

08.07.2024 23:27
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları tamamlandı.

Erkeklerde 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic, Holger Rune'nin (15 numaralı seribaşı) karşısına çıktığı 4. tur maçından 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Alexander Zverev (4) ile Taylor Fritz (13) arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Fritz, 2-0 geriye düştüğü maçı, 3,5 saat sonunda 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3) kazanarak son 8'e kaldı.

Alex de Minaur (9) ve Lorenzo Musetti (25) de rakiplerini 3-1 mağlup ederek yollarına devam etti.

Kadınlarda 2022 şampiyonu Elena Rybakina (4), ilk seti 6-3 kazandığı, 2. sette ise 3-0 önde olduğu maçta, rakibi Anna Kalinskaya'nın (17) sakatlanması üzerine çeyrek finalist oldu.

Jelena Ostapenko (13), Elina Svitolina (21) ve Barbora Krejcikova (31) da rakiplerini 2-0'lık skorla eleyerek adlarını son 8'e yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Djokovic Wimbledon'da çeyrek finale çıktı - Son Dakika
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