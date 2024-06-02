Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım\'a gönderildi

Spor

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A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın müsabaka kadrosuna alındı.

GERİ DÖNECEKLER

Her iki futbolcu da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Millî Takım'ın kampına yeniden katılacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF yaptığı açıklamada, "A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcularımız Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcumuz da Ümit Millî Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Millî Takımımızın kampına yeniden katılacak" ifadelerine yer verildi.