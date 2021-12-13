Üye Girişi
Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak - Son Dakika

Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak

13.12.2021 11:45

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FIVB Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ali Koç, kurla ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Koç, "Kur belimizi kırdı, Türk parası yüzde 70 80 değer kaybetti. Gelirimiz ise yerli para. Devletimiz karar vermeli. Durumu uygun şekilde izah ettim. Amatör branşları sürdürmek çok zor bu gelişmelerden sonra" dedi.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

EGONU TRANSFERİ SORULDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Başkan Koç'tan bomba yanıt geldi. Koç, kurun değişkenlik gösterdiği dönemde Egonu transferinin mümkün olmadığını ifade etti.

Doların zirveyi görmesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bomba yorum

"EKONOMİK ŞARTLAR ZOR"

Başkan Koç, "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Kur belimizi kırdı. Türk lirası yüzde 70, 80 değer kaybetti. Gelirimiz ise yerli para cinsinden. Futboldan kaynaklı amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Büyük kulüpler bu alanlarda yürümekte zorlanıyor artık" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN KARAR VERMESİ LAZIM"

Koç, devletin bu konuya el atması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Anlaşmalarımız yerli para cinsinden. F. Bahçe, G. Saray, Beşiktaş kulüplere destek olacaklar mı, 'siz yağınızda mı kavrulun' diyecekler. Üç büyük kulüplerin bu alanlarda devam etmesi zor gözüküyor" dedi.

"KULÜPLER ÇEKİLECEK"

Amatör branşlarda kapanmaların olabileceğini ifade eden Koç, "Uygun bir şekilde izah etmeye çalıştım durumumuzu. Kulüpler branşları daraltabilir. Takım sporlarında nasıl ilerleyeceğiz. Hele son gelişmelerden sonra. Her türlü senaryoyu değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak

Abdi Serdar Üstünsalih, Fenerbahçe, voleybol, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı 11:24 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Son Dakika Haberleri
11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek         
11:46
Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?         
11:39
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement