Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi? - Son Dakika
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Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi?

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesi yağışa ve maçın ertelenme olasılığına değinen Montella, "Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem" dedi.

18.06.2024 18:13
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Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın oynanacağı Dortmund'da maç öncesi yoğun yağış devam ederken, müsabakanın ertelenme ihtimale akılara geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada bu ihtimal hakkında konuştu.

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline de değinen Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Maalesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem."

Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi?

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder" diyerek sözlerine devam eden Montella, Arda Güler ile ilgili "Aslında hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Arda ile sağda biraz daha kestirilemez oluyoruz. Öngörülmez bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

YOĞUN YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan maçı öncesi Dortmund'da şiddetli yağış nedeniyle stadyumun çatısında biriken sular, tribünlere doğru aktı.

Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi?
Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi?
Dortmund\'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi?

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Son Dakika Spor Dortmund'da yağmur dinmiyor! Türkiye-Gürcistan maçı ertelenecek mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Gelin BEŞİKTAŞTA oynayın dünyanın en güzel en modern stadına Gelin yardım paralarıyla değil kendi paramızla yaptığımız stada Gelin 7 26 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken: Berabere biter 0 0 Yanıtla
  • Ersin Topcu: semih neden oyunda değil kaan neden ortada oynuyor? 0 0 Yanıtla
  • emrah bakansız: kaç gündür bu maçı bekliyoruz ama 0 0 Yanıtla

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