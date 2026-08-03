Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler - Son Dakika
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Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler

Dortmund\'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler
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Borussia Dortmund, Genk forması giyen 18 yaşındaki Yunan on numara Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devi, genç yıldız için bonuslarla birlikte 32 milyon euro ödemeyi kabul ederken, Genk sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi geleceğe yönelik önemli bir yatırıma imza attı. Alman devi, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 18 yaşındaki Yunanistan Milli Takımı oyuncusu Konstantinos Karetsas'ın transferini resmen duyurdu.

ÇUVALLA PARA VERDİLER 

Sarı-siyahlılar, genç futbolcu için Genk'e 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi ve Belçika ekibi lehine bir sonraki satıştan yüzde 10 pay bulunuyor.

Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Karetsas, on numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Dortmund'un, genç oyuncuyu uzun vadeli proje kapsamında kadrosuna kattığı belirtildi.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Konstantinos Karetsas, kariyerini bundan sonra Bundesliga'da sürdürecek.

Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler

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Son Dakika Spor Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler - Son Dakika
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