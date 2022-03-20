Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor

20.03.2022 11:35
Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor

Katıldığı şampiyonalarda başarılarıyla adından söz ettiren down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir, yüzme antrenörü olup kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmek için müsabakalar dışında üniversite sıralarında da ter döküyor.

Katıldığı şampiyonalarda başarılarıyla adından söz ettiren down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir, yüzme antrenörü olup kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmek için müsabakalar dışında üniversite sıralarında da ter döküyor.

Sakarya'da yaşayan 29 yaşındaki milli sporcu Demir, yüzme antrenörü olma hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği sınavda başarı elde ederek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.

Örgün eğitim gördüğü üniversitede ilk dönemini başarıyla tamamlayan sporcu, hedefine adım adım yaklaşıyor.

Geçen yıl gittiği İtalya'da müsabaka öncesi ayağından sakatlandığı için Down Sendromlular Avrupa Oyunları'na katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Demir, 15-23 Ekim'de Portekiz'de yapılacak Down Sendromlular Dünya Yüzme Şampiyonası'na birçok madalya hedefiyle hazırlanıyor.

"Benim gibi milli olan gençleri havuzda çalıştırmak istiyorum"

Milli yüzücü Fatma Çağla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çok şükür, iyi ki buradayım." diyen Demir, "Derslerim harika. Birinci dönemde derslerim AA. Yüzme antrenörü olmak istiyorum. Benim gibi milli olan gençleri havuzda çalıştırmak istiyorum. Burada kitap okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekimde Dünya Şampiyonası olduğunu anımsatan Demir, "Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Hedefim, madalyalarla geri dönmek. 'Daha hızlı yüzerek şampiyon olabilirim.' diye çalışıyorum. Babamla güzel şeyler yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Baba Orhan Demir: "Çağla, antrenörlük hedefini başarmak için çalışıyor"

Milli yüzücü kızını çalıştıran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Orhan Demir de liseyi bitirdikten sonra milli yüzücü olan Çağla'nın antrenör olmak istediğini anlattı.

Kızının şu anda üniversitede birinci sınıfta okuduğunu dile getiren Demir, "Çağla antrenör olup kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek üzere kendisine bir amaç edindi ve onu başarmak için çalışıyor." dedi.

Demir, antrenman saatlerini okula göre ayarladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyoruz. Çağla, ilk milli olduğu 2013'te Avrupa ikincisi oldu. 2015 Avrupa Şampiyonası, 2016 Dünya Şampiyonası, 2018 Uluslararası Kosova Şampiyonası, 2019 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Avrupa üçüncülüğü, dünya beşinciliği elde ettik. Bu, ülkemiz ve bizim için gurur kaynağı. Antrenör olma isteği için o yolda önünü açtık ve peşinde devam ediyoruz. Hedefimiz, üniversitede kariyer yapması ve şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde etmek."

Dekan Mirzeoğlu: "Çağla bizim göz bebeğimiz"

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ise Çağla'nın göz bebekleri olduğunu vurguladı.

Sporcunun gerek derslerdeki girişimciliği ve motivasyonu, gerekse sıcak kanlı tavrıyla örnek olduğunu ifade eden Mirzeoğlu, "Bir taraftan yarışmalara hazırlanırken, bir taraftan da kariyerinde üniversite bitirme yoluna çıkmış oldu. Biz de onların önünü açmaya çalışıyoruz. Onları başarılı kılmak için elimizden gelen fırsatları sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Hergüner de Çağla'nın disiplinli bir öğrenci olduğunu belirterek, "Hem uygulama hem teorik derslerinde başarılı buluyorum. İnşallah böyle devam edecek Çağla. İdeali, iyi antrenör olmak. Çocuğumuz kendisine hedef koymuş. Bize renk katıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ZONGULDAK - Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak ZONGULDAK - Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması

Çağla Demir, Şampiyon, Yüzme, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement