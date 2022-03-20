Down sendromlu milli yüzücü, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyor - Son Dakika

Katıldığı şampiyonalarda başarılarıyla adından söz ettiren down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir, yüzme antrenörü olup kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştirmek için müsabakalar dışında üniversite sıralarında da ter döküyor.

Sakarya'da yaşayan 29 yaşındaki milli sporcu Demir, yüzme antrenörü olma hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği sınavda başarı elde ederek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.

Örgün eğitim gördüğü üniversitede ilk dönemini başarıyla tamamlayan sporcu, hedefine adım adım yaklaşıyor.

Geçen yıl gittiği İtalya'da müsabaka öncesi ayağından sakatlandığı için Down Sendromlular Avrupa Oyunları'na katılamamanın üzüntüsünü yaşayan Demir, 15-23 Ekim'de Portekiz'de yapılacak Down Sendromlular Dünya Yüzme Şampiyonası'na birçok madalya hedefiyle hazırlanıyor.

"Benim gibi milli olan gençleri havuzda çalıştırmak istiyorum"

Milli yüzücü Fatma Çağla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çok şükür, iyi ki buradayım." diyen Demir, "Derslerim harika. Birinci dönemde derslerim AA. Yüzme antrenörü olmak istiyorum. Benim gibi milli olan gençleri havuzda çalıştırmak istiyorum. Burada kitap okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekimde Dünya Şampiyonası olduğunu anımsatan Demir, "Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Hedefim, madalyalarla geri dönmek. 'Daha hızlı yüzerek şampiyon olabilirim.' diye çalışıyorum. Babamla güzel şeyler yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Baba Orhan Demir: "Çağla, antrenörlük hedefini başarmak için çalışıyor"

Milli yüzücü kızını çalıştıran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Orhan Demir de liseyi bitirdikten sonra milli yüzücü olan Çağla'nın antrenör olmak istediğini anlattı.

Kızının şu anda üniversitede birinci sınıfta okuduğunu dile getiren Demir, "Çağla antrenör olup kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek üzere kendisine bir amaç edindi ve onu başarmak için çalışıyor." dedi.

Demir, antrenman saatlerini okula göre ayarladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyoruz. Çağla, ilk milli olduğu 2013'te Avrupa ikincisi oldu. 2015 Avrupa Şampiyonası, 2016 Dünya Şampiyonası, 2018 Uluslararası Kosova Şampiyonası, 2019 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Avrupa üçüncülüğü, dünya beşinciliği elde ettik. Bu, ülkemiz ve bizim için gurur kaynağı. Antrenör olma isteği için o yolda önünü açtık ve peşinde devam ediyoruz. Hedefimiz, üniversitede kariyer yapması ve şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde etmek."

Dekan Mirzeoğlu: "Çağla bizim göz bebeğimiz"

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ise Çağla'nın göz bebekleri olduğunu vurguladı.

Sporcunun gerek derslerdeki girişimciliği ve motivasyonu, gerekse sıcak kanlı tavrıyla örnek olduğunu ifade eden Mirzeoğlu, "Bir taraftan yarışmalara hazırlanırken, bir taraftan da kariyerinde üniversite bitirme yoluna çıkmış oldu. Biz de onların önünü açmaya çalışıyoruz. Onları başarılı kılmak için elimizden gelen fırsatları sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Hergüner de Çağla'nın disiplinli bir öğrenci olduğunu belirterek, "Hem uygulama hem teorik derslerinde başarılı buluyorum. İnşallah böyle devam edecek Çağla. İdeali, iyi antrenör olmak. Çocuğumuz kendisine hedef koymuş. Bize renk katıyor." ifadelerini kullandı.