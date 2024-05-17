Down Sendromlu Sporcuların Başarısı Örnek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Down Sendromlu Sporcuların Başarısı Örnek Oldu

Down Sendromlu Sporcuların Başarısı Örnek Oldu

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda derece elde eden Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak'ın başarısı, diğer özel bireylere ilham kaynağı oldu. Bingöl'de yaşayan Bürkek ve Budak, judoda gösterdikleri yetenekleriyle milli takıma seçildi ve ikinci ve üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Antrenörleriyle birlikte çalışmalarını sürdüren sporcular, yeni hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor. Bu başarı, diğer özel bireylerin de spora yönelmesini sağladı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gelecekte dünya birincisi sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

17.05.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da mart ayında gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) derece elde eden Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak'ın başarısı akranlarına örnek oldu.

Bingöl'de yaşayan 18 yaşındaki Gülseren Bürkek ve 23 yaşındaki İbrahim Budak, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunun yönlendirmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle judoda yeteneklerini ortaya koyarak milli takıma seçildi.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda mücadele veren Gülseren Bürkek ikinci, İbrahim Budak üçüncü olmayı başardı.

Çalışmalarını antrenörleri Nihat Özdemir'in yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren sporcular, yeni başarılar elde etmek için azimle çalışıyor.

İki sporcu, elde ettikleri başarılarla kentteki başka özel bireylerin de spora yönelmesini sağladı.

İl Müdürü Loğoğlu: "Dünya birincisi sporcular çıkaracağımızı düşünüyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, devletin özel bireylere çok büyük önem verdiğini söyledi.

Bingöl'de özel sporcuların büyük bir çoğunluğunu çarşamba günü araçlarla evlerinden alarak spor salonlarına getirdiklerini bildiren Loğoğlu, her alanda antrenörlerle birlikte özel bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunduklarını belirtti.

Antrenörler aracılığıyla onları geleceğe hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da yapılan şampiyonada Bürkek 57 kiloda dünya ikincisi, Budak 60 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Bu alanda yapacağımız çalışmalarla Bingöl'ümüzde dünya birincisi sporcular çıkaracağımızı düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmeye gayret ediyoruz. Tüm özel bireylerimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarını açtık."

Bünyelerinde 67 antrenör ile her branşta sporcuların yanında olduklarını dile getiren Loğoğlu, tüm özel bireyleri spor merkezlerine beklediklerini sözlerine ekledi.

Antrenör Özdemir: "Çok önemli bir başarı oldu"

Antrenör Nihat Özdemir de 2 genç sporcunun Trisome Oyunları'ndaki derecelerle verdikleri emeklerin karşılığını aldığını kaydetti.

Devletin sağladığı bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Down sendromlular olimpiyatı olarak adlandırılan Trisome Oyunları'ndaki büyük başarı ilimiz ve dezavantajlı bütün çocuklar için çok önemli bir başarı oldu. Bürkek ve Budak'ın başarısı tüm branşlarda özel sporcuların sayısını artırdı. Judoda özel sporcu sayısı 4 iken şu an 12 oldu. Okçuluk, judo, tekvando, atletizmde de 10 olan sporcu sayısı 27'ye yükseldi. Birilerine faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Özdemir, bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olacağını aktardı.

Kaynak: AA

Gençlik, Antalya, Bingöl, Dünya, Genç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlu Sporcuların Başarısı Örnek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Sporcuların Başarısı Örnek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement