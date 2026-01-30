Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi

Haberin Videosunu İzleyin
Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran\'a seslendi
30.01.2026 09:34  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran\'a seslendi
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Ademola Lookman ile ilgilendiği biliniyor. Bu süreçte bir Fenerbahçe taraftarının düğünde mikrofonu alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a Lookman transferi için çağrı yapması gündem oldu. Videoda taraftarın, 'Lookman'ı alalım başkanım' sözleriyle Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli taraftarlardan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem olurken, görüntülerde bir Fenerbahçe taraftarının katıldığı düğünde mikrofonu eline alarak kulüp başkanı Sadettin Saran'a seslendiği görüldü.

"LOOKMAN'I ALALIM BAŞKANIM"

Videoda taraftarın, "Lookman'ı alalım başkanım" sözleriyle Sadettin Saran'a çağrıda bulunduğu anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında çok sayıda yorum yapıldı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Koç Osman Koç:
    Galatasaray lı bu Galatasaray A diyor ne saranı 19 4 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Etkileşim uğruna her telden çalıyor arkadaş 13 5 Yanıtla
  • qb859m7sy8 qb859m7sy8:
    sizin yapacağınız haber bu kadar olur adam Galatasaraylı adayı satalım diyor duymuyor musunuz bu kardeş o Simen için de yapmıştı böyle bir şey 5 0 Yanıtla
  • yasindoqan yasindoqan:
    haber sitesi kurmak bu kadar kolay demek kaç senelik gs videosu araştırmadan paylaşım yapmak 3 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    fenerin adasımı var kendi yaptığınız haberle çelişiyorsunuz 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: Düğüne damga vuran olay! Eline mikrofonu alıp Sadettin Saran'a seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.