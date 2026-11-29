Dünya şampiyonasında Aegean Legends altın, Aegean Queens gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda Türk dansçılar iki kategoride madalya kazandı. Arman Esen Dans Akademi'nin Aegean Legends ekibi yıldızlar küçük takımda altın, Aegean Queens ekibi yıldızlar büyük takımda gümüş madalya kazandı.
Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'na katılan Türk dansçılar, yıldızlar küçük takım kategorisinde altın, yıldızlar büyük takım kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen organizasyonda 21 ülkeden, farklı yaş gruplarındaki 114 takım mücadele etti.
Yıldızlar küçük takım kategorisinde yarışan Arman Esen Dans Akademi bünyesindeki "Aegean Legends" isimli ekip, "Kafkas" temalı koreografisiyle şampiyon oldu.
Aynı dans akademisinden "Aegean Queens" isimli ekip ise "Cruella" temalı gösterisiyle yıldızlar büyük takım kategorisinde gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA
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