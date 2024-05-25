Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor - Son Dakika
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Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor

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Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu yapılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Başkanlık için mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

25.05.2024 09:47  Güncelleme: 10:09
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Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

10 BİN ÜYE SANDIĞA GİDECEK

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bedii Süheyl Batum, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: Beşiktaş fenerbahçe gibi büyük kulüp olucaz diye hersene seçime giden small club galatasaray 7 13 Yanıtla
    Ahmet burak: hiç gulucegim yoktu 4 2
  • Saim Dolanbay: Süheyl Batum Başarılar. 2 1 Yanıtla

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