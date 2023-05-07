Düşme hattı alevleniyor! Yiğidolar'ı ezen Ümraniyespor'da güne damga vuran Umut Nayir Hat-Trick yaptı - Son Dakika
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Düşme hattı alevleniyor! Yiğidolar'ı ezen Ümraniyespor'da güne damga vuran Umut Nayir Hat-Trick yaptı

07.05.2023 18:05

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sivasspor'un 10 kişi kaldığı maçta, Umut Nayir Hat-Trick yaptı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ümreniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

UMUT NAYİR, İLK HAT-TRICK'İNİ YAPTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi. Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen ve bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yapmış oldu.

Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü

DÜŞME HATTI ALEV ALDI

Süper Lig'de son sırada yer alan Ümraniyespor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Giresunpspor ile puan farkını 1 maç fazlasıyla 1'e indirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

YATABARE KIZARDI

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi. Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

G.SARAY MAÇINDA OLMAYABİLİR

Direkt kırmızı kartta 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin iki hafta sonra oynanan Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü Düşme hattı alev alev! Sivasspor'u gole boğan Ümraniyespor, Umut Nayir ile güldü

Sivasspor, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düşme hattı alevleniyor! Yiğidolar'ı ezen Ümraniyespor'da güne damga vuran Umut Nayir Hat-Trick yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düşme hattı alevleniyor! Yiğidolar'ı ezen Ümraniyespor'da güne damga vuran Umut Nayir Hat-Trick yaptı - Son Dakika
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