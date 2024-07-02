Düzce\'de Yaz Spor Akademisi Açıldı

Spor

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Yaz Spor Akademisi çocuklara kapılarını açtı. Binlerce öğrenci yaz boyu spor yapacak.

Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Yaz Spor Akademisine kayıt yaptıran çocukların yanı sıra Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 25 branşta spor kursu açtıklarını belirterek, "Düzce Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Okullarını, bu yıl 25 branşta, 70 antrenörümüzle birlikte, 4 bine yakın sporcumuzun katılımıyla, 29 Ağustos'a kadar sürecek olan bu programı hayata geçirdik. Ayrıca Gençlik Merkezlerimizde bu yıl 500 gencimizle yaz okullarımız devam etmekte. Yaz Spor Okullarından spora kazandırdığımız sporcuların yanı sıra, bakanlığımızın en önemli projelerinden biri olan Yetenek Taraması Programı'ndan 2 bin çocuğumuz spora başladı. Bu yıl, Spor Şehri Düzce'mizde; 14 Ulusal ve 1 Uluslararası olmak üzere toplam 15 müsabakaya ev sahipliği yaparak şehrimizde 8 bin kişiyi ağırladık ve yılsonuna kadar ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Selçuk Aslan, "Sevgili çocuklar; yaz tatilinizde de çalışmaya, spor antrenmanlara devam ediniz. Yaz okullarında hedefimiz 10 bin sporcu. Spor okullarının yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlık kursları ve Müftülüğümüzün açtığı kurslar da devam etmekte. Yaz tatilini dolu dolu geçirin" ifadelerini kullandı.

Program bisiklet denge, taekwondo, halk oyunları, cimnastik ve okçuluk gösterileri, Avrupa ve dünyada başarı elde etmiş milli sporcularımıza hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE