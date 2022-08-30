Spor Şehri Düzce'nin yeni yedek stadında sona gelindi. Şıralık bölgesinin spor kampüsü olması için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'nün vizyonu ile yola çıkan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü , yapımına başladığı yedek statta son rötuşları yapıyor.

Kaynak: İHA

Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yedek stat yeşillendiriliyor - Son Dakika

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